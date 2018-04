Van Nieff: 'Twee assists, het mocht zo zijn vandaag'

Yoëll van Nieff nam op prachtige wijze afscheid van het publiek in het Noordlease stadion. Hij gaf twee assists en zag zijn ploeg met 5-0 winnen van Excelsior.

Debuut

'Ik heb drie keer geschoten op de goal, ik was zeker op zoek vandaag,' lacht van Nieff. 'Ik heb 6 jaar hier gespeeld in het eerste elftal, op 3 maart 2013 mocht ik mijn debuut maken. Er zijn mooie dingen die hier zijn gebeurd. Dat zal ik nooit meer vergeten.'

Kippenvel

'Mijn dankwoord ging goed denk ik, ik had het helemaal in mijn hoofd. Ik vind het zelf een heel mooi afscheid. Ik heb wel een paar bulten op mijn armen gehad van de kippenvel. De waardering die ik krijg vanuit de supporters en de club dat is supermooi en doet me heel goed. Het is gewoon een fantastische club.'

Vader

Toen hij zijn vader zag bezorgde dat Van Nieff nog meer kippenvel. 'Hij is begeleider van de ballenjongens en altijd als ik na de warming-up van het veld ga loop ik langs hem. Even een handje geven en knuffelen, dat geeft dan extra kracht.'

Kers op de taart

'Mijn familie heeft mij altijd onvoorwaardelijk gesteund. Tijdens mijn ereronde heeft iedereen mij bedankt. Ik ben iedereen enorm dankbaar, dat ik me bij de club heb kunnen ontwikkelen. Dat doet me super goed,' besluit van Nieff.

Lees ook:

- FC Groningen geeft Excelsior een oorwassing: 4-0

- 'Geweldig resultaat, weinig tegenstand vandaag en mooie afsluiter'