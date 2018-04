Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs Excelsior

FC Groningen beleefde zondag een heerlijke middag in het eigen stadion. Excelsior werd met 4-0 verslagen door twee doelpunten van Tom van Weert en goals van Memisevic en Doan.

Stem

We vroegen jullie, supporters je stem uit te brengen. Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na het duel met Excelsior was 7,4 oftewel 'Best goud'

Er werden in totaal 1109 stemmen uitgebracht.

Kijk hieronder hoe er gestemd is:

PSV-uit

Volgende week zondag 6 mei vragen wij jullie, de supporters, wederom om jullie mening. FC Groningen gaat dan op bezoek bij landskampioen PSV. Het duel in Eindhoven begint om 14:30 uur.

