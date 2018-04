Deel dit artikel:











Auto op de kop in sloot (Foto: Jeroen Bos / 112Groningen) (Foto: Jeroen Bos / 112Groningen)

Bij de oprit van de N33 bij Zuidbroek in de richting van Groningen, is zondagavond een auto op de kop in een sloot terechtgekomen.

De bestuurder van de auto raakte gewond, en is behandeld in de ambulance. Ook kwam een traumahelikopter kwam ter plaatse, die het ambulancepersoneel assisteerde. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij er aan toe is. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend.