Kooistra: 'Dit hoort bij sport, maar op dit moment is het balen'

Lycurgus dacht zondagmiddag tegen Orion het kampioenschap binnen te halen. Het liep anders en de gasten uit Doetinchem sleepten een 2-3 overwinning uit het vuur in een goed gevuld MartiniPlaza.

Nederlaag is realiteit

De tussenstand in de best-of-five is nu 2-1 in het voordeel van de Groningers. Lycurgus-coach Arjan Taaij was uiteraard teleurgesteld door de nederlaag. 'Geen mooier moment om je seizoen te belonen dan in deze ambiance en dat thuis te doen. Alleen is deze nederlaag de realiteit en daar moeten we nu even doorheen.'

Hoort bij sport

Wytze Kooistra wist dat dit soort dingen ook kunnen gebeuren, maar daarom deed het niet minder pijn. 'Dit hoort bij sport, maar dit moment zelf is wel even zwaar balen. Laat ik het bij deze nette woorden houden,' lachte Kooistra flauwtjes als een boer met kiespijn.

Serie hervat

De vierde wedstrijd is volgende week zaterdag in Doetinchem. Mocht Orion die ook winnen, dan valt de beslissing een dag later in Martiniplaza.

Lees ook:

- Orion-coach Strikwerda: 'Groningen bedankt! Volgende week 4,5 duizend mensen'

- Lycurgus lijdt onverwachte nederlaag en moet wachten op landstitel