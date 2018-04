Een man viel zondagavond in het water bij het Schuitendiep in de stad Groningen.

De brandweer was met ongeveer vijf minuten ter plaatse en hielp de man uit het water. Hij werd nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hij werd naar huis gebracht voor een warme douche.

Het is niet bekend hoe de man in het water terecht is gekomen.