Auto gaat in vlammen op De auto staat in lichterlaaie. (Foto: Marcel Klip/112 Groningen)

Op de Bilderdijklaan in Hoogezand is in de nacht van zondag op maandag een auto uitgebrand.

Voor de brandweer viel geen eer meer te behalen, want eenmaal ter plekke bleek de wagen inmiddels verslonden door de vlammenzee.