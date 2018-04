Onweer in de nacht: heb jij nog een beetje geslapen?

Onweer in Bedum (Foto: Kevin Hofland / Twitter)

Waar de één sliep als een blok, heeft de ander een beroerde nacht gehad. Het onweer dat over onze provincie trok was de boosdoener.

Eerste vraag bij de koffieautomaat vandaag zal dan ook regelmatig zijn: heb jij nog een beetje geslapen vannacht?



'Het vuur was niet van de lucht'

'Het heeft gehoosd', zegt weervrouw Harma Boer. 'Dat ging samen met heel veel wind en het vuur was op een gegeven moment niet van de lucht. Je hoefde de lampen in huis niet aan te hebben.'

Het bracht ook veel regen met zich mee, tot wel 26 mm in Roodeschool. 'Het oosten van Groningen heeft wat dat betreft net even wat meer gehad dan het westen', vult Harma aan.

Onderstaande kaart van Wetteronline laat zien dat er rond vier uur 'extreme' neerslaghoeveelheden vielen in delen van onze provincie.



Heftiger in het zuiden

Het heeft volgens de weervrouw allemaal te maken met een depressie die gisteren boven Frankrijk lag. Na een warmtefront volgde een koufront dat de buien en ook het onweer meenam.

We zijn er wat dat betreft nog goed vanaf gekomen: 'In België en Frankrijk hebben ze noodweer met windhozen gehad. Het geeft wel aan hoeveel instabiliteit er in de buien zat.'

'Klaarwakker in bed'

Het onweer zorgde niet alleen voor een ware lichtshow, maar ook voor de nodige klappen. En dat zagen we ook terug op social media.

Overigens konden, ook midden in de nacht, sommige voetbalsupporters het niet laten:



En het is ook niet zo dat iedereen last had van het overvloedige water:



Lees ook:

- Het actuele weer op onze weerpagina