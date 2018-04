De linkerrijstrook van de A28 tussen Groningen-Zuid en Eelde was maandag enige tijd afgesloten vanwege plassen op het wegdek. Rond half negen kwam het verkeer weer op gang.

Rijkswaterstaat besloot tot het sluiten van de rijstrook nadat hier maandagochtend een ongeluk gebeurde.

Op meerdere plekken lagen maandag in de vroege ochtend plassen. Het is onduidelijk wanneer de situatie op de A28 weer veilig is.