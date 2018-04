OV-stakers niet welkom in eigen kantine: inschrijving verplaatst

De inschrijving voor de staking in het streekvervoer is verplaatst van het kantoor van Qbuzz naar Van der Valk in Hoogkerk. De stakers waren niet welkom in hun eigen kantine.

'Het is hartstikke jammer dat het zo moet gebeuren', zegt FNV-kaderlid en buschauffeur Henk Rozema. 'Mensen worden extra boos. Ze mogen niet in hun eigen kantine komen. De bonden worden extra op kosten gejaagd, omdat we naar een andere locatie moeten.'

Niet iedereen staakt

Pieter Beuzenberg van FNV Vervoer zag in de vroege ochtend de eerste inschrijvers verschijnen, al staakt niet iedereen. 'We hebben een paar mensen naar binnen zien gaan. Dat zijn uitzendkrachten, die voelen zich nog niet zo zeker. Dat snappen we.'

Beuzenberg verwacht ongeveer honderd inschrijvingen. 'We staan lijnrecht tegenover elkaar. Maar linksom of rechtsom komen we weer aan tafel.'

