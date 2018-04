Deel dit artikel:











Brandweer had 'relatief rustige nacht' (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De hevige regenval en het onweer dat in de vroege ochtend over onze provincie trok heeft tot weinig problemen geleid. 'We hebben vier meldingen gehad', zegt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper.

'Uit de stad Groningen kwamen twee meldingen. Die waren wel prio 2, dus niet levensbedreigend. We pompen dan water weg en daarna is het een zaak voor de verzekering.' Ook rukte de brandweer uit in Slochteren en Ter Apel vanwege stormschade. 'Gelet op hoe het was in andere delen van het land was het hier wel rustig.' Lees ook: - Onweer in de nacht: heb jij nog een beetje geslapen?