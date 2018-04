Deel dit artikel:











Gaslek in Haren, deel Rijksstraatweg afgesloten Brandweer en Enexis zijn aanwezig aan de Rijksstraatweg. (Foto: Barthold Lichtenbelt)

Een deel van de Rijksstraatweg in Haren is maandagochtend afgesloten vanwege een gaslek bij de Viaductweg. De weg is voor vrachtwagens afgesloten vanaf afslag Glimmen bij de A28 tot de Scharlakenlaan in Haren.

'Dat doen we om te voorkomen dat vrachtwagens in het dorp moeten keren. Lokaal bestemmingsverkeer kan er wel door', meldt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper.

Geen ontruimingen Volgens Bosklopper gaat het om een lek in de buitenlucht en zijn er geen woningen ontruimd. Netbeheerder Enexis is ter plaatse om de plek van het lek te bepalen.