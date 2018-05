Aardbevingsnieuws april 2018: Verlaging gaswinning vertraagt de versterkingsoperatie

De kater komt later. In maart 2018 wordt het einde van de Groningse gaswinning in 2030 afgekondigd. In april blijkt de verlaagde gaswinning verstrekkende gevolgen te hebben voor de versterking van gebouwen en woningen.

In dit artikel zetten we het belangrijkste aardbevingsnieuws van april 2018 op rij. Onderaan zie je welke aardbevingen onze provincie troffen.

Versterkingsoperatie vertraagt door verlaging gaswinning

Alle 1467 huizen in het Groningse aardbevingsgebied met een versterkingsadvies, kunnen versterkt worden. Maar: voor 3000 woningen waarvoor een versterkingsadvies is aangevraagd, is dat onbekend geworden. Bewoners moeten weken of zelfs tot september wachten op de bekendmaking van de volgende stappen. Het is daarbij nog onbekend of de huizen überhaupt versterkt gaan worden.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil eerst laten onderzoeken welke effecten het stopzetten van de gaswinning heeft op de veiligheid. Daar moet het versterkingsadvies op worden aangepast. De minister verwacht de resultaten hiervan voor de zomer.

Het is het resultaat van de onderhandelingen tussen het Rijk, de provincie Groningen en de betrokken gemeenten. Ten Boer en Appingedam zijn tevreden met de resultaten, maar later blijkt dat het overleg hierover tussen de lokale bestuurders, belangenorganisaties en de minister zo hoog opliep, dat organisaties en minister Wiebes op het punt stonden boos weg te lopen.

Het Staatstoezicht op de Mijnen zegt begrip te hebben voor de pas op de plaats in de versterking, nu de gaswinning wordt afgebouwd tot 2030. 'In plaats van huizen te versterken voor de eeuwigheid, is een tijdelijke versterkingsoplossing gewenst.'

Vraagtekens over de aansprakelijkheid van de NAM

Als de minister in de toekomst bepaalt hoeveel gas de NAM in Groningen moet winnen, dan kan de NAM minder controle op de winning uitoefenen. Het gasconcern stelt in dat geval ook minder verantwoordelijkheden te kunnen dragen.

Dat schrijft de NAM in haar reactie op het concept van de nieuwe Mijnbouwwet, waarin de verlaging van de gaswinning wordt beschreven. De politiek reageert gebeten. PvdA, en later ook GroenLinks en SP willen Shell-topvrouw Marjan van Loon en NAM-directeur Gerald Schotman ter verantwoording roepen.

Het gasconcern zegt in een reactie 'nu en in de toekomst' niet weg te lopen voor haar financiële aansprakelijkheid.

NAM gaat waardevermindering van huizen vergoeden

De NAM legt zich neer bij de gerechterlijke uitspraak omtrent waardevermindering. Dat betekent dat de NAM de waardevermindering van huizen gaat vergoeden, zonder dat het huis daarvoor verkocht hoeft te worden. Wel laat de NAM weten daar geen haast mee te gaan maken.

De rechtszaak was aangespannen door de Stichting WAG namens vierduizend huishoudens, maar volgens de stichting gaat het 100.000 woningen in het aardbevingsgebied aan. De Rabobank Noord-Groningen onderstreept dat beeld in april: zij stelt dat steeds meer huizenverkopers in het aardbevingsgebied opgescheept zitten met een restschuld. Met name bij de verkoop merken de huiseigenaren dat. De opbrengst is lang niet altijd voldoende om de hypotheekschuld volledig af te lossen.

Verzet tegen fracking in Pieterzijl

Dat de gaswinning omlaag gaat, is voor omwonenden van de NAM-locatie bij Pieterzijl een hard gelach. Wiebes gaf eind maart groen licht aan de NAM om te fracken naar aardgas bij de locatie bij Pieterzijl, waarbij chemicaliën in de grond worden gespoten.

'De kans dat chemicaliën in grond- of drinkwater terecht komen is miniem. Bovendien, als de NAM wil fracken, moet het aan strikte en zware regels voldoen',stelt een hoogleraar geo-energie op een bewonersbijeenkomst. Die neemt de ongerustheid nog niet weg. De lokale politiek spreekt zich uit tegen de fracking: Gemeentebelangen Noordoost-Fryslân roept minister Eric Wiebes op om de toestemming voor fracken bij Pieterzijl in te trekken. De gemeenteraad van Zuidhorn neemt unaniem een motie aan tegen de gaswinning bij Warfstermolen. Er vindt een protest plaats half april, met zo'n honderd demonstranten:

Aardbeving van 2.8 in Garsthuizen

De vierde Groningse aardbeving met een kracht boven de 2.0 op de Schaal van Richter in 2018 is een feit. Garsthuizen wordt in de avond van vrijdag op zaterdag 14 april getroffen door een beving van 2.8. Het is de 27ste keer dat het epicentrum in de plaats ligt.

De beving wordt onder andere gevoeld door Arene Smit uit 't Zandt. 'We zijn de wanhoop nabij', zegt zij:

Was dividendbelasting een gaswinningsdeal?

Was het afschaffen van de dividendbelasting (de belasting op de winstuitkering van bedrijven aan aandeelhouders) een maatregel zodat bedrijven akkoord zouden gaan met een verlaging van de gaswinning?

Die link wordt gelegd in één van de veelbesproken memo's over het afschaffen van de dividendbelasting, die door Wiebes zijn geschreven. In een passage lijkt Wiebes het als een ruildeal te zien: het afschaffen van de dividendbelasting geeft de politiek de kans om harde afspraken te maken over de gaswinning.

Wiebes ontkent de link tussen de twee in een avondstrekkend Tweede Kamerdebat over de dividendbelasting: hij zegt dat het 'slechts een denklijn' was die nergens toe leidde.

Voorafgaand aan het debat lijken de posities van minister Wiebes en premier Rutte onder druk te staan. Beide politici komen echter ongeschonden uit het debat.

Ander belangrijk aardbevingsnieuws:

- 'Verdwijnende Arbiters Bodembeweging hebben goed werk geleverd'

- Koningsdag was ook in Groningen vanwege aardbevingsproblematiek

- Bevingsslachtoffer John Lanting vertrekt na zes jaar NAM-strubbelingen naar Hongarije

Aardbevingen in Groningen in april 2018 (10 stuks):

- 1 april 05:13 uur: 0.6 in Zeerijp

- 4 april 05:35 uur: 0.9 in Loppersum

- 7 april 09:17 uur: 1.7 in Lauwerzijl

- 7 april 10:25 uur: 1.0 in Kommerzijl

- 8 april 19:38 uur: 0.5 in Uithuizen

- 10 april 17:48 uur: 0.9 in Eems-Dollard (nabij Holwierde)

- 13 april 23:31 uur: 2.8 in Garsthuizen

- 16 april 02:57 uur: 0.6 in Scharmer

- 18 april 05:24 uur: 0.1 in Appingedam

- 19 april 11:33 uur: 0.5 in Tjuchem

Lees alles over aardbevingen in ons dossier