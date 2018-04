Winsumer wethouder komt terug op eigen onjuiste uitspraak

Er blijkt toch geen vertraging te zijn bij de aanleg van een nieuw fietspad tussen Groningen en Winsum. Eerder zei wethouder Bert Westerink dat dit wel zo was.

Hij heeft de raad nu geïnformeerd over zijn uitspraken. Dat doet hij na overleg met de provincie Groningen.

'Via mail geïnformeerd'

Westerink vertelde de raad onlangs over de vertraging. Volgens hem lag het probleem bij de provincie en was hij daarover per mail geïnformeerd. Maar de provincie en gedeputeerde Fleur Gräper lieten weten dat dit niet zo was.

Wethouder Westerink schrijft achteraf aan de raad dat de mail van de provincie niet moet worden gezien als een stand van zaken, maar als beschrijving van een worst-case scenario.

Verklaring achteraf

Volgens hem is er kans dat sommige gronden via onteigening verkregen moet worden en dat dit tot langere procedures kan leiden: 'maar dat hoeft niet per se te betekenen dat de realisatie ook (veel) later wordt.'

Als er sprake is van onteigening dan zou het fietspad deel tussen Sauwerd en Winsum mogelijk later aangelegd worden.

Eigen interpretatie

Het worst case scenario is een eigen interpretatie van de wethouder. Waarom hij de raad toch informeerde over een vertraging alsof het een feit was, is onduidelijk.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de wethouder verder niet wil reageren en niet beschikbaar is voor een interview.

