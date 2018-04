Jumbo-afperser Alex O. gaat in cassatie

Alex O., de man die is veroordeeld voor het afpersen van meerdere Jumbo-filialen in Groningen, legt zich niet neer bij zijn straf. Het Gerechtshof veroordeelde hem anderhalve week geleden tot tien jaar cel.

O. gaat daar tegen in cassatie, meldt zijn advocaat Tjalling van der Goot. Dat betekent dat de Hoge Raad gaat kijken naar de zaak.

Ontkenning

De Raad gaat niet over de hoogte van de straf of de inhoudelijke beoordeling van de zaak. Wel kijkt de Hoge Raad of bijvoorbeeld alle procedures zijn gevolgd.

O. heeft altijd ontkend. De 53-jarige Stadjer is schuldig bevonden aan afpersing en het plaatsen van twee explosieven bij vestigingen van de Jumbo in Groningen. Bij een filiaal in Zwolle werd een verjaardagskaart bezorgd met een explosieve stof in de envelop.

Dna

Volgens het Hof bleek uit de dreigmails, de kaart en de tijdstippen waarop beiden zijn verstuurd, dat de man de explosieven heeft geplaatst. Daarnaast zat onder de postzegel op de envelop van de verjaardagskaart dna van O. Dat is ook aangetroffen op de soldeerbout die is gebruikt om het ontstekingsmechanisme van het explosief te maken.

Bewijsvoering

De verdediging is het er niet mee eens. Van der Goot wil vooral laten testen bij de Hoge Raad of de bewijsvoering wel deugt.

De verwachting is dat het nog wel een jaar kan duren voordat er een uitspraak komt.

Lees ook:

- Jumbo-afperser is veroordeeld tot tien jaar cel