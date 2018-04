Een bittere pil voor de volleyballers van Abiant Lycurgus. Na het verlies van zondag tegen Orion, kunnen de Groningers pas zaterdag in Doetinchem kampioen worden. In het wekelijkse sportforum op Radio Noord werd nagepraat over het teleurstellende resultaat.

'Dat was niet goed gisteren, nee', zo begint Anne Buunk, die mede-aanjager was van een werkgroep die MartiniPlaza goed gevuld heeft gekregen. 'Dat is de realiteit van sport hè, dat het ook wel eens een keer tegen kan zitten', vult Lycurgus-coach Arjan Taaij aan.

Wil om te winnen

Sportverslaggever Karel-Jan Buurke vraagt zich af of het iets te maken heeft met de 'absolute wil om te winnen'. 'Ik kan niet in iemands hoofd kijken, maar ik vind het soms lastig te peilen bij Lycurgus. Na afloop heb ik dan een interview met jou, Arjan Taaij, en dan lach jij wat ontspannen. En dan denk ik, maar hoe teleurgesteld ben je echt? Het lijkt er dan op alsof je het bagatelliseert.'

'Natuurlijk teleurgesteld'

Taaij laat zich niet van zijn stuk brengen en reageert ontspannen: 'Nee, helemaal niet. Volgens mij is dat jouw interpretatie. Natuurlijk zijn wij ontzettend teleurgesteld. Ik denk dat dat ook zichtbaar was. Ik had weinig zin om naar boven te lopen en allemaal mensen te spreken. Ik baal gewoon oprecht, omdat het echt het mooiste moment was om het af te ronden.'

'Focus op volgende wedstrijd'

'En je weet dat er de afgelopen twee weken ontzettend hard gewerkt is door heel veel mensen om die zaal vol te krijgen en dan wil je dat graag belonen. Dat lukt dan niet, dus eigenlijk zit alles tegen. Dan kun je heel lang blijven hangen in het verlies, maar de focus moet ook gewoon weer naar de volgende wedstrijd.'

'Veel Lycurgus-supporters'

'Het is maar te hopen dat Orion zaterdag wint, want in zo'n zaaltje met vierhonderd man, daar wil je toch niet winnen', stelt presentator Edwin in 't Veld. Buunk reageert met gemengde gevoelens. 'Ja en nee. Als Orion straks wint, dan moeten wij in tien uur MartiniPlaza vol krijgen. Daar zit verschrikkelijk veel werk in van heel veel mensen.'

'Nee, wij worden liever ook niet daar kampioen. Ondanks de belofte van Orion, geloof ik niet dat het daar helemaal volle bak is. Behalve dan dat er waarschijnlijk heel veel Lycurgus-supporters zullen zijn', voegt ze toe.

Bevrijdingsdag

'Op hoeveel supporters rekenen jullie dan in Doetinchem?', vraagt In 't Veld aan Buunk. 'In ieder geval meer dan die vijfentwintig van Orion die altijd mee gaan. Sowieso meer dan honderd. Maar het is wel Bevrijdingsdag hè. Er zijn genoeg mensen die dan iets anders te doen hebben, helaas.'

Zaterdag winnen

Toch is het geen reden voor Taaij om dan maar liever een dag later in MartiniPlaza kampioen te willen worden. 'Je wilt gewoon zaterdag winnen en dan kampioen worden. Mocht het zo zijn dat je die vijfde wedstrijd inderdaad zou moeten spelen, dan is dat wel de apotheose van het volleybaljaar. Dus volgens mij voor iedereen die van volleybal houdt, is dat wel een mooi moment om daar bij te zijn.'

Spannende serie?

Buurke probeert positief af te sluiten. 'Het enige positieve als er nog een vijfde wedstrijd komt, want dat gebeurt niet vaak in Nederland dat het een spannende serie is, dan zien mensen dat volleybal een leuke spannende sport kan zijn.'