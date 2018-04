Lopend Vuur: Ik zou ook staken voor betere arbeidsomstandigheden

De bussen van QBuzz en veel treinen van Arriva rijden vandaag en morgen niet. Het personeel staakt voor meer salaris, minder werkdruk, meer scholing en ruimte voor plaspauzes.

De staking van het streekvervoer valt - niet geheel toevallig- in de meivakantie. Desondanks zijn diverse reizigers gedupeerd.

In vergelijking met andere landen wordt er bij ons niet vaak gestaakt. Niet zo lang geleden legden de leraren in het basisonderwijs wel het werk neer. Ook werd er gestaakt door werknemers van woningcorporaties.

Wat zou jij doen? Ons Lopend Vuur van vandaag:

Praat mee!

Heb je wel eens gestaakt? Had het zin? Zie je jezelf helemaal niet de straat op gaan voor een hoger loon? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.

Schiermonnikoog hoort bij Groningen

Donderdag (vrijdag was het immers Koningsdag) stelden we: Schiermonnikoog hoort bij Groningen. 83 procent van de 5222 stemmers denkt er zo over.