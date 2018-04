'Musselkanaal ondergaat een kleine metamorfose'

Zes jaar geleden had de bibliotheek in Musselkanaal een eigen gebouw, waar het water bij regen zo naar binnen drupte. Het gebouw stond symbool voor de stilstand in Musselkanaal. De lobby van de vrijwilligers van Dorpsbelangen deed de boel veranderen, mede dankzij een heet avondje in de Kameleon.

2013: Het college komt langs

Ben Schomaker kan een kleine glimlach niet onderdrukken, wanneer hij denkt aan donderdag 7 februari 2013. Op die dag komt het college van Stadskanaal naar jongerencentrum De Kameleon, om van de Musselkanaalsters aan te horen hoe het gaat met het dorp.

De inwoners van het dorp zijn in grote getale komen opdraven. Met zo'n 140 bezoekers zit de Kameleon tot de nok toe vol.

'Geen grote broek aantrekken'

De boodschap van burgemeester Baukje Galama en wethouder Jan Bessembinders is dat er in Musselkanaal wel wat moet gebeuren, maar het toch niet zo verkeerd gaat.

'Daar werd ons door het college te verstaan gegeven: we moesten ons geen grotere broek aantrekken dan ons paste. Musselkanaal moest maar genoegen nemen met hoe het was', blikt Schomaker terug.

Olie op het vuur

Die boodschap is olie op het vuur. De Musselkanaalsters hebben namelijk een lijst opgesteld met liefst 140 verbeterpunten voor het dorp. 'Ja, dat ging d'r flink bij die avond', zegt Schomaker.

'Het dorp, en wij ook, was van mening dat het echt tijd was dat er in Musselkanaal iets moest gebeuren. Hoe het dorp erbij lag, dat kon zo niet langer.'

Ommekeer

Het duurt even voordat het gemeentebestuur beseft dat er in Musselkanaal weldegelijk iets moet gebeuren. Schomaker is ervan overtuigd dat die avond de ommekeer is geweest in de gedachtegang over het dorp.

'Er is daarna geïnvesteerd in het huidige Willem Diemerplein, wat erg mooi is geworden en de bibliotheek heeft een plek in MFA Lint gekregen onder de Heggerank.'

Stap na stap

Dat is de eerste stap. Daarna volgen er vele. 'Wij zijn zelf als Dorpsbelangen aan de slag gegaan, maar de gemeente heeft ook een goede rol gespeeld, door bijvoorbeeld partijen bij elkaar te brengen wanneer het om de aanpak van de Florawijk gaat. Wij hebben zelf een projectplan ingediend, ook bij de provincie ,en de provincie heeft onze inzet beloond.'

Met een plan van ruim 5 miljoen euro (2 van de provincie, 2,25 van Lefier en 0,75 van de gemeente Stadskanaal) wordt de Florawijk momenteel aangepakt.

Serieuze verbouwing

Dat het om een serieuze verbouwing gaat, wordt duidelijk. Ruim 80 woningen worden in de Bloemenbuurt gesloopt, de volledige Begoniastraat verdwijnt in principe, en er komen 40 woningen terug langs de twee linten Marktstraat en Badstraat/Florastraat.

Bovendien wordt het vrijgekomen gedeelte in de Bloemenbuurt opgevuld als soort park, zoals ook met het terrein waar de voormalige LTS stond is gebeurd.

Musselkanaal is er nog niet

Maar het dorp is nog niet klaar. Onder aanvoering van Eltje Toutenhoofd en Henk Schlimbach wil Musselkanaal zwembad De Horsten in eigen beheer nemen. Daarnaast moet het gebied langs het spoor tussen de Kavelingen en Tweede Exloermond worden aangepakt.

'We hebben nog voldoende plannen', schetst Schomaker. 'Maar we zijn aardig onderweg. Musselkanaal ondergaat een aardige metamorfose.'

Lees ook:

- 'Sluiting azc is een bedreiging voor de leefbaarheid van Musselkanaal'

- Lintdorp Musselkanaal maakt zijn lint mooier en sterker

- Geld voor nieuw wijkcentrum Cereswijk is binnen