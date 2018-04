Qbuzz: 'Morgenochtend maken we bekend wat eventueel wél rijdt'

'Elke dag dat we niet rijden, treft dat enorm veel reizigers. Daarom gaan we morgen kijken of we enkele lijnen weer kunnen opstarten.'

Dat zegt woordvoerder Michel van der Mark van Qbuzz. Door een staking rijden maandag en dinsdag geen streek- en stadsbussen van Qbuzz. Ook de treinen van Arriva staan stil.

Dinsdagmorgen zeven uur meer duidelijkheid

'Ongeveer tien procent van het personeel is bereid om te werken, negentig procent staakt of heeft verlof aangevraagd', zegt Van der Mark. Qbuzz heeft maandag ook gekeken of toch enkele bussen konden rijden, maar dat is niet gelukt. Van der Mark: 'Inmiddels hebben we meer overzicht. Morgen gaan we opnieuw kijken of we enkele lijnen kunnen opstarten. Morgenochtend om zeven uur maken we daar meer over bekend.'

