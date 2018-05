'We zijn ons niet bewust van onze vrijheid'

'Een van de laatste der Mohikanen', noemt-ie zichzelf wel eens. René de Vries is 85 jaar en overleefde de Holocaust. Daarom vertelt hij zijn verhaal, 'een Joods kind in de oorlog', woensdagavond in de Mariakerk van Oosterwijtwerd.

'De kern van mijn verhaal is dat we ons niet bewust zijn van de vrijheid. Die is zo gewoon geworden dat we ons niet realiseren dat er een andere tijd is geweest. We moeten oppassen dat we niet weer in zo'n tijd terecht komen', aldus De Vries.

Voor de Tweede Wereldoorlog leefden er zo'n drieduizend Joden in de Stad Groningen. Na de oorlog waren daar er nog tweehonderd over. De helft emigreerde naar Israël of Amerika. Van de honderd die bleven, zijn er nog maar een paar in leven.



Ondergedoken met moeder en broertje

René de Vries werd geboren in 1932 aan de Coehoornsingel in de Stad Groningen en was dus acht jaar toen de oorlog uitbrak. Toen zijn vader in 1942 werd opgepakt dook hij samen met zijn moeder en broertje onder.

Hij zat gedurende die tijd verstopt op drie verschillende plaatsen in Friesland en overleefde net als zijn moeder en broertje de oorlog. Zijn vader Herman werd in augustus 1942 in Auschwitz vermoord.



'Emoties moeilijker in bedwang houden'

De Vries heeft al een aantal boeken over Joods Groningen en zijn familie op zijn naam staan. Ondanks zijn hoge leeftijd is hij deze maand druk, want hij is een veelgevraagd spreker op scholen. Een plicht die hij dankbaar vervult, maar die hem toch ook zwaar valt

'Je wordt ouder en je emoties worden moeilijker in bedwang te houden. Dus je moet met het klimmen der jaren je grenzen wat verleggen. Dat heb ik op den duur wel geleerd.'

Voorstellen aan het dorp

De Vries woont sinds een jaar met zijn partner Louise Philipse in Oosterwijtwerd.

'Het is een goede gewoonte om je voor te stellen aan het dorp als je hier komt wonen en dat hebben we nog niet gedaan. Door het te combineren met mijn verhaal over het onderduiken komen beide elementen mooi samen, zo vlak voor 4 en 5 mei', zegt De Vries.

Zijn verhaal begint om 19:30 uur en wordt omlijst door pianomuziek van zijn partner Louise Philipse.



Lees ook:

- Levend monument voor vermoorde Joden: 'We voelden verbazing, verdriet en boosheid'

- Omgekomen Joodse inwoners buitendorpen krijgen naam op Winschoter monument (2017)