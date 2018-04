Qbuzz, Connexxion en Arriva willen dé Groningse busvervoerder worden

Connexxion, Arriva en Qbuzz willen alledrie het busvervoer in Groningen en Drenthe verzorgen. Ze dingen mee naar de concessie voor 2020.

Dat kan betekenen dat Qbuzz vanaf 2020 niet langer de voornaamste busvervoerder is van de noordelijke provincies. Het OV-bureau verwacht in juni 2018 bekend te maken wie het busvervoer in Groningen en Drenthe vanaf 15 december 2019 gaat verzorgen. Ze kijkt daarbij vooral naar de prijs-kwaliteitverhouding.

Treinvervoerder blijft Arriva

Eerder al werd de concessie voor het treinvervoer in de noordelijke provincies vanaf 2020 vrijgegeven. Arriva was toen de enige belangstellende, maar deed wel zijn best om de concessie voor zich te winnen.

Zo maakte Arriva duidelijk in te zetten op onder andere nieuwe hybride treinen, betere stoelen en wifi in de trein, inchecken met de mobiele telefoon en een nachttrein tussen Leeuwarden en Groningen. Met ingang van 2020 worden de treinen eveneens groen-wit in plaats van rood-wit.

Stakingen

De bekendmaking van de deelnemers voor de concessie openbaar busvervoer komt op een moment dat een deel van het personeel van de vervoerders staakt voor hogere salarissen en minder werkdruk.

