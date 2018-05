'Vergeten' verzetsstrijder Albert de Roos krijgt gedenkplek

Vrijdag wordt er in Sellingen een gedenksteen onthuld voor de vermoorde verzetsstrijder Albert de Roos.

De Roos was in het verzet o.a. actief voor de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en werd in juni 1944 doodgeschoten toen hij bij een controle probeerde te vluchtten.

Rechtzetten

Het plaatsen van de gedenksteen is een initiatief van historicus Berend de Boer en de familie de Roos. Berend de Boer is geboren in Sellingen en trekt zich het lot van de Roos aan.

'In tegenstelling tot andere oorlogsslachtoffers uit Sellingen was er voor de Boer geen enkele gedenkplek en dat willen we vrijdag rechtzetten', zegt De Boer. 'Het is een bescheiden monument geworden, ook op wens van de familie.'

Broer en ooggetuige bij onthulling

Het monument op de hoek van de Hassebergerweg en de Breetuinenweg zal vrijdag 4 mei om 11.00 uur worden onthuld door Willem de Roos, de broer van het slachtoffer.

Er is ook een ooggetuige bij de onthulling: een oudere dame uit Apeldoorn. 'Zij heeft als toen 14-jarig meisje letterlijk gezien hoe De Roos werd neergeschoten. Zij vertelde ons dat ze daar nog steeds elke dag aan denkt en het in gedachten ziet gebeuren.'