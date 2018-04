De politie heeft zojuist in Oude Pekela iemand gearresteerd. Met honden wordt gezocht naar een andere verdachte. Het is nog onduidelijk wat de twee op hun kerfstok hebben.

Duidelijk is dat er een achtervolging is geweest. Op de Winschoterweg zijn de auto's gecrasht. Daar is dus één arrestatie verricht.

Snel meer.