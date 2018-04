Deel dit artikel:











Krijgt de vrijmarkt in het Noorderplantsoen een vervolg? (Foto: RTV Noord / Erik Hogeboom)

De gemeente Groningen is 'gezien de drukte, sfeer en locatie zeer goed te spreken' over de Koningsdagvrijmarkt in het Noorderplantsoen.

De jaarlijkse vrijmarkt werd hier voor het eerst gehouden vanwege het bezoek van de koninklijke familie aan de binnenstad van Groningen. De drukte in het plantsoen was op een gegeven moment zo groot dat bezoekers werden geweerd. Positieve reacties Blijft de vraag: volgend jaar weer? Woordvoerder Hans Coenraads: 'Het is voor ons nog te vroeg om daar een uitspraak over te doen. We gaan dit evalueren met de parkcommissie, met hierin onder andere omwonenden. We kunnen wel concluderen dat de reacties positief waren.' Veertigduizend bezoekers De gemeente schat dat op het piekmoment veertigduizend mensen in de binnenstad en het Noorderplantsoen waren.