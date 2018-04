OV-staking treft reizigers: 'Aan de goden overgeleverd'

Het is weliswaar meivakantie, toch treft de staking in het openbaar vervoer veel reizigers. Bijvoorbeeld Hanneke uit Den Bosch en Inge uit Finland.

Hanneke moet voor haar dochter naar DUO en wilde na de treinrit met NS (die wel gewoon rijdt) met de stadsbus naar DUO. 'Ik weet niet precies waar ik naartoe moet. Niemand weet waar het ligt, dus je bent aan de goden overgeleverd.'

Vier kilometer lopen

Inge en haar man, beide uit Finland, waren het weekend op bezoek bij hun zoon die in Groningen studeert. Ze gaan weer terug naar Schiphol, maar moesten van Hoogkerk naar het hoofdstation lopen. Dat is bijna vier kilometer. 'Gelukkig zijn we getraind', lacht Inge.

Toiletjuffrouw

En ook voor de toiletjuffrouw is het een rustige dag op het station. 'Het is heel rustig, ja. Bijna niks te doen!'

Staking

Zowel machinisten van Arriva als buschauffeurs staken vandaag en morgen. De machinisten voor meer loon, de chauffeurs voor een lagere werkdruk. Qbuzz heeft inmiddels gezegd dat er morgen mogelijk weer enkele bussen gaan rijden.

Lees ook

- Qbuzz: 'Morgenochtend maken we bekend wat eventueel wél rijdt'

- Geen bus, geen probleem: 'Ik neem je wel mee'

- Geen streek- én stadsvervoer maandag en dinsdag door staking