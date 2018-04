Houten kruisen geplaatst bij 'racebaan' Bad Nieuweschans

Wie deze dagen Bad Nieuweschans binnenrijdt via de Oudezijl, rijdt langs een luguber tafereeltje. In de berm zijn twee houten kruisen neergezet.

Dorpsbewoners klagen al langer over hardrijders op de toegangsweg naar het dorp. Er zijn meerdere creatieve pogingen gedaan om de automobilisten langzamer te laten rijden. Zo richtte iemand een afvalcontainer zo in, dat het leek alsof er een camera in verborgen zat.

'Maar dit hoort niet zo', zegt Harm-Arend Meijer van Dorpsbelangen Bad Nieuweschans. 'Wij overwegen om ze weg te halen, want dit kan niet.' Dorpsbelangen is al een jaar in gesprek met de gemeente over snelheidsremmende maatregelen, maar er is nog geen oplossing in zicht.

