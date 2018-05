Dit weekend in Groningen: de eerste schapen worden geschoren

Naast Bevrijdingsdag en het Bevrijdingsfestival is er dit weekend weer veel te doen in Groningen. (Foto: Uit.Groningen.nl)

Naast Bevrijdingsdag en het Bevrijdingsfestival is er dit weekend genoeg te doen in Groningen. Ga bijvoorbeeld streekproducten proeven, luister naar Jan Terlouw, waag je aan 'de langste stormbaan ter wereld' en meer.

1) Streekmarkt in Nienoord

Op elke eerste zaterdag van maand is er van 10.00 tot 16.00 uur een streekmarkt op het erf van Boerderij Oosterheerdt, tegenover de Rabobank in Leek.? Naast het verkennen van vele streekproducten, zijn er ook er diverse activiteiten. Zo kunt u in de stal van de boerderij bekijken hoe de eerste schapen van dit jaar worden geschoren.

2) Stormbaan XXL

Zowel zaterdag als zondag staat 'de langste indoor stormbaan ter wereld' van 400 meter in het MartiniPlaza: Stormbaan XXL. Of je het nou achterstevoren doet of ondersteboven, het maakt allemaal niet uit, zegt de organisatie. Dus: hou je wel van een uitdaging? Wurm jezelf dan langs tig obstakels en misschien kroon jij jezelf tot winnaar.

Jan Terlouw (bron: Vrijheidscolleges).

3) Vrijheidscollege

In het kader van de vrijheid worden er in aanloop naar en op 5 mei zelf in 11 provincies 41 vrijheidscolleges gegeven door bekende opiniemakers. Zaterdag is het de beurt aan voormalig politicus Jan Terlouw. Onderwerpen die centraal staan: Vrijheid van Meningsuiting, Vrijheid van Religie, Vrijwaring van Angst en Vrijwaring van Gebrek.

De eerste Zomermarkt (bron: Dingen 050 Zomermarkt).

4) Dingen 050

Zondag 6 mei is de eerste Dingen 050 Zomermarkt op de Vismarkt in Stad. Het is een markt met kunst, vinyl, boeken, vintage kleding en ander keks - voor de liefhebber van tweedehands, vintage, klassiek, modern en do-it-yourself design. De eerste van de in totaal zes markten wordt bevolkt door maximaal tachtig standhouders.

5) De Kleine Zeemeermin

Zondag vindt om 14:30 uur de familiemusical 'De Kleine Zeemeermin' plaats in de Stadsschouwburg in Stad. Het is een jeugdtheatervoorstelling van Theater Terra, naar het wereldberoemde sprookje van Hans Christian Andersen. 'Beleef de betoverende wereld onder water van 'De Kleine Zeemeermin'!', zo klinkt de ankieler.

Een fijn weekend toegewenst!

