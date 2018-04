Deel dit artikel:











Ooggetuige achtervolging: 'Het was net alsof ik in een actiefilm zat' Jan-Hendrik Wolff keek zijn ogen uit tijdens de achtervolging: 'Dit maak je niet iedere dag mee' (Foto: RTV Noord)

'Ik stond te kijken en hoorde overal sirenes. Het was net alsof ik een actiefilm zat, Miami Vice of zoiets.' Jan-Hendrik Wolff is nog steeds onder de indruk van hetgeen hij maandagmiddag in Oude Pekela meemaakte.

Wolff zat in een gemeentekeet die plotseling op het toneel stond van een politieachtervolging. 'Overal politie' 'Ik zag overal politie. Ze zaten twee jongens achterna. Eentje vloog over de Winschoterweg, die is bij mensen in de tuin gevlucht. De ander is vlakbij mijn keet gearresteerd door meerdere agenten.' Vooral het moment dat een burgerpolitieauto vlak voor hem langsreed en tegen een hek tot stilstand kwam, is Wolff goed bijgebleven. Dit maak je niet elke dag mee en ik hoop het nooit meer mee te maken Jan-Hendrik Wolff - Ooggetuige 'Die politieauto leek vast te zitten in het gek en wilde achteruit rijden. Ineens kwam er nog een collega over de motorkap heen, maar ze viel op de grond en kwam met haar hoofd op de weg terecht.' Wolff keek zijn ogen uit tijdens de politieachtervolging, maar wat hem betreft keert de rust snel weer terug in het dorp. 'Het was wel heftig. Dit maak je niet elke dag mee en ik hoop het nooit meer mee te maken.' Kopje thee Lachen kan de ooggetuige nog wel gelukkig, ondanks dat hij nog een beetje staat te trillen. 'Ik ga eerst maar even lekker rustig in de keet zitten', lacht hij. 'En ik maak even een kop thee. Ja, wat moet je dan?' Lees ook: - Achtervolging in Oude Pekela; politie verricht arrestatie