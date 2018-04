Hoge brandstofprijzen aan de pomp - waar moet je wel zijn?

Tanken is duur deze dagen (Foto: Skitterphoto/ Vimeo/ Pexels)

Het is afzien bij het tankstation deze dagen. De benzine- en dieselprijzen staan op het hoogste niveau in drie jaar tijd. Maar de verschillen zijn groot en omrijden loont. Waar moet je wél zijn voor een goedkope tankbeurt in onze provincie?

Wie de laatste weken op het bonnetje kijkt na een tankbeurt heeft het vast en zeker gemerkt: de brandstofprijzen zijn torenhoog. Voor een gemiddelde tankbeurt in Nederland ben je 1,74 euro kwijt. Die prijs was in jaren niet zo hoog.

De oorzaak zijn de alsmaar stijgende olieprijzen als gevolg van de aantrekkende wereldeconomie. Handelaren verwachten daarom dat de stijging nog wel even aanhoudt.

Prijzen onder landelijk gemiddelde

In Groningen liggen de prijzen van nagenoeg alle tankstations onder het landelijk gemiddelde. Toch kan het lonen om een stukje om te rijden. De verschillen tussen de pompen in onze provincie zijn namelijk groot.

Twaalf euro per tankbeurt

Neem Nieuweschans. De Texaco 'Poort van Groningen' aan de A7 rekent 1,76 euro voor een liter loodvrije Euro 95-benzine. Tien kilometer verderop in Bellingwolde hanteert tankstation Haan aan de Rhederweg 1,55 euro per liter. Op een volle tank van zestig liter scheelt dat al gauw meer dan 12 euro per tankbeurt.

Ook in Stad, waar veel concurrentie is tussen pomphouders, ben je relatief goedkoop uit. Drie van de vier goedkoopste tankstations in de provincie staan in Stad.

Een verschil van 21 cent is wel erg veel Ewout Klok - BETA

Kosten voor tankstations lager

Het feit dat de prijzen ondanks de recordprijzen in Groningen nog altijd lager liggen dan het landelijke gemiddelde is volgens De Belangenvereniging Tankstations (BETA) logisch. 'Allereerst zijn huisvestingskosten voor tankstations in Groningen lager dan bijvoorbeeld de randstad', zegt voorzitter Ewout Klok.

'Daarnaast wonen er minder mensen in de provincie. De concurrentie is daardoor moordend en dat drukt de prijs', gaat Klok verder.

Maar nemen de grote verschillen in prijs ook toe, nu de brandstofprijzen zo hoog liggen? 'Nee', zegt de voorzitter. 'De inkoopprijs is voor iedere pomp gelijk. Een verschil van 21 cent is wel erg veel.'

Waar tank je het duurst en goedkoopst?

RTV Noord zette de vier tankstations op een rij waar je voor loodvrije Euro 95-benzine het goedkoopst en het duurst uit bent:



Duurste tankstations in Groningen

1. Texaco Poort van Groningen (A7) - 9693 CK Nieuweschans 1,76€

2. Texaco Dikke Linde (A7) - 9616 TN Scharmer 1,76€

3. Total Veenborg (A7) - 9616 TN Scharmer 1,71€

4. Shell Mienscheer (A7) - 9363 ZA Marum 1,69€

Goedkoopste tankstations in Groningen

1. Haan (N969) - Rhederweg 204 Bellingwolde 1,55€

2. Tamoil Express Groningen (onbemand) - Gotenburgweg 7 Groningen 1,55€

3. Avia XPress Groningen (onbemand) - Wasaweg 20 Groningen 1,55€

4. Tamoil Peizerweg Groningen (onbemand) - Peizerweg 95 Groningen 1,55€

Disclaimer: deze gegevens zijn via DirectLease Tankservice verzameld op maandag 30 april 2018 om 10.30 uur. Prijzen veranderen voortdurend. Aan deze gegevens kunnen dus geen rechten worden ontleend. Wel geven ze een duidelijke indicatie van de prijsverschillen.

