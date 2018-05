Hoe vind je jouw fiets terug na Koningsnacht in Stad?

Je fiets kwijtgeraakt na Koningsnacht in Stad? Dan ben je niet de enige. De gemeente Groningen verwijderde 2000 fietsen uit de binnenstad voor het bezoek van de Koning. Hoe vind je jouw tweewieler terug?

Aad Withaar (30) loopt ijsberend langs een lange rij fietsen. Tijdens Koningsnacht parkeerde hij zijn fiets in de binnenstad, enkele uren later was van zijn tweewieler geen spoor meer te bekennen. 'Dit is zuur, mijn fiets is grijs en een Gazelle, daar staan er hier meer van.'

Een eindje verderop is Bjarne van der Laan (19) hetzelfde lot beschoren. 'Ach, er stonden zoveel fietsen. Ik dacht: die halen ze vast niet allemaal weg', zegt de student. 'Wel dus.'

Zo'n tweeduizend fietsen

Withaar en Van der Laan zijn niet de enigen die op zoek zijn naar hun fiets. In de nacht van donderdag op vrijdag heeft de gemeente Groningen een kleine 2000 fietsen verwijderd uit de binnenstad. Reden was het bezoek van de Koning aan Stad. Daarvoor werden al weken van tevoren fietsenrekken en fietsen verwijderd in de binnenstad.

Deze week kun je jouw fiets terugkrijgen op vertoon van de fietssleutel. Hier lees je hoe je dat doet.

Waar kan ik mijn fiets terugkrijgen?

De fietsen zijn tijdens Koningsnacht opgehaald en gestald in een tijdelijk depot aan de Oosterhamrikkade 119 in Groningen. Daar staan de fietsen achter slot en grendel.

Wanneer kan ik bij het tijdelijke depot terecht?

Het tijdelijk depot is tot en met vrijdag 4 mei dagelijks geopend tussen 12.00 en 17.00 uur. Alleen dan kun je de fiets ophalen op vertoon van de goede sleutel. Het is wel even zoeken, de fietsen staan namelijk niet geordend op welke manier dan ook.

Moet ik ook betalen om mijn fiets terug te krijgen?

Nee, dat hoeft niet. Normaal gesproken wordt 25 euro in rekening gebracht om een verwijderde fiets op te halen. Dat is niet het geval wanneer de fiets is verwijderd tijdens Koningsnacht.

Wat als ik mijn fiets deze week niet kom ophalen?

Na vrijdag worden de fietsen verplaatst naar het fietsdepot aan de Travertijnstraat in Groningen. Daar staan ze in een speciaal 'Koningsdagvak' waar de tweewielers de komende weken blijven staan.

