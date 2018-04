Amerikanen zetten OM op spoor van omkoping bij Google-vestiging Eemshaven

Het Google Datacenter in de Eemshaven. (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een rechtshulpverzoek van Amerikaanse autoriteiten heeft het Openbaar Ministerie (OM) op het spoor gebracht van een mogelijke omkoping bij de vestiging van Google in de Eemshaven.

Dat heeft de officier van justitie maandag laten weten voor de rechtbank in Zwolle.

Vastgoedondernemer Rudy S. (62) uit Utrecht wordt er in deze zaak van verdacht dat hij Google-directeur Simon Tusha heeft omgekocht voor 1,7 miljoen euro.

Topman

S. was destijds topman van vastgoedbedrijf TCN, dat onder meer twee datacenters in Groningen en de Eemshaven heeft. Het datahotel in de Eemshaven werd destijds gehuurd door Google.

In ruil voor het smeergeld zou Tusha ervoor zorgen dat de huurovereenkomst voor het datacenter in de Eemshaven jarenlang zou worden verlengd. Daardoor werd de waarde ervan een stuk verhoogd. TCN zou daar in het geval van verkoop baat bij hebben.

Bekend

Tusha heeft inmiddels bekend dat hij steekpenningen heeft aangenomen. Niet alleen voor het datacenter in de Eemshaven, maar ook voor een nieuw te bouwen datahotel in Engeland.

Volgens de advocaat van S. klopt er maar weinig van Tusha's verklaringen. Hij noemt de Google-directeur een 'intimiderende crimineel'.

Eigen onderzoek

De Amerikanen wilden informatie van de Nederlandse autoriteiten in hun onderzoek naar Tusha. Vervolgens startte het OM een eigen onderzoek, zo bleek maandag op de voorbereidende zitting.

De rechtbank stemde in met het verzoek van het OM om de curator van TCN te mogen horen. Ook de partner van S. - Saskia van B. (51) - wordt vervolgd. Haar is witwassen, fraude en deelname aan een criminele organisatie, waarvan ook Tusha deel uit zou maken, ten laste gelegd.

De rechtbank trekt in september vier dagen uit voor het proces.

