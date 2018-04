Deel dit artikel:











SP in Tweede Kamer stelt vragen over miljoenentekort Midden-Groningen Minister Hugo de Jonge kan kamervragen verwachten over de miljoenentekorten voor jeugdzorg. (Foto: Jerry Lampen/ANP)

De SP in de Tweede Kamer wil weten of minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meer geld wil uittrekken voor jeugdzorg. Dit doet de partij onder meer naar aanleiding van tekorten in Midden-Groningen.

Midden-Groningen heeft al een tekort van drie miljoen euro. Waarschijnlijk loopt dat dit jaar op tot vijf miljoen. Mogelijk kunnen de rekeningen in 2019 niet meer worden betaald. De gemeente zegt relatief veel jongeren te hebben die jeugdhulp nodig hebben. Financiële steun Kamerlid Maarten Heijink vraagt De Jonge of het ministerie gemeenten, die tekorten hebben op het jeugdzorgbudget, financieel wil steunen. De SP vindt dat er snel actie nodig is. Het tekort voor Midden-Groningen staat niet op zichzelf. In het hele land heeft meer dan de helft van de gemeenten problemen om de jeugdzorg te betalen. In onze provincie is het totaaltekort voor alleen 2017 zeker 23,5 miljoen euro. Geen goed beeld Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp, daarvoor naam het Rijk die verantwoording. De gemeenten krijgen een budget van het Rijk om de zorg te financieren, maar dat is dus niet genoeg. Volgens gemeentelijke zorginkoper RIGG komt dat, omdat er geen goed beeld was van hoeveel jongeren jeugdhulp nodig hadden. Lees ook: - Miljoenentekort voor Midden-Groningen: 'Erg zorgwekkende situatie'