Stad plukt vruchten van Koningsdag: 'Mooie promotie voor Groningen' Veel mensen namen vrijdag een kijkje langs de route van de koninklijke familie in Groningen. (Foto: ANP)

Nu Koningsdag erop zit, maken de ondernemers en horecabedrijven in Stad de balans op. Conclusie? Groningen is goed gepromoot en kan daar ook in de toekomst nog van profiteren.

Voor Koningsdag was er nogal wat scepsis bij ondernemers langs de route waar de koninklijke familie zou langslopen. Winkeliers langs de route konden de deuren pas openen na het vertrek van de royals, maar konden een schadeclaim indienen bij de gemeente voor omzetverlies. Dat gebeurde uiteindelijk niet, constateerde Fred de Bruin van de Groningen City Club: 'En dat verbaast me ook niet', zegt hij. 'Mensen begrijpen wel dat deze Koningsdag een algemeen belang dient. Het is ook fantastisch dat je Groningen zo op de kaart hebt kunnen zetten? 'Hartstikke blij' 'Als je kijkt hoeveel zendtijd er is geweest en wat voor mooie promotie dit voor Groningen is geweest, dan moet je daar hartstikke blij mee zijn', vult De Bruin aan. 'Marketingtechnisch heb je jezelf als stad goed op de kaart gezet Irene van der Velde - Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland

Het viel hem wel op dat veel Groninger ondernemers pas laat op Koningsdag anticipeerden. 'Een dag van tevoren kwamen er ineens nog vragen wanneer de winkeldeuren geopend konden worden en weer gesloten moesten worden. Aan de andere kant: die dingen gebeuren ieder jaar', besluit hij lachend. 'Prachtige publiciteit' Irene van de Velde, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, keek eveneens terug op een geslaagde dag. 'Waar mogelijk hebben horecabedrijven in de stad samen een programma neergezet, zoals het muziekpodium op het Poeleplein. Dat gold ook voor de Ellenbogenbuurt, waar ook iedereen tevreden was. En Café Soestdijk heeft natuurlijk prachtige publiciteit gehad.' Ze vermoedt dat Groningen nog gaat profiteren van de manier waarop de stad zich heeft gepresenteerd op Koningsdag. 'Marketingtechnisch heb je jezelf als stad goed op de kaart gezet. Daarnaast hebben we ontzettend veel geluk gehad met het weer, dat geeft óók een positief beeld van de stad.' Lees ook:

