'We leggen regio's plat, net zolang totdat we tot een resultaat komen'

Maak je vaak gebruik van het openbaar vervoer? Grote kans dat je pech hebt. Zowel machinisten van Arriva als buschauffeurs zijn maandag en dinsdag in staking. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Vervoer in rep en roer

Hoewel de openbaar vervoersstaking van tevoren was aangekondigd, waren er nog altijd mensen niet op de hoogte. Verslaggever Marten Nauta nam polshoogte en sprak een aantal gestrande reizigers.



2) Boeren in de blubber

Het zit de Groningse boeren niet mee, want de regen viel vannacht met bakken uit de lucht. En dus moest het water met man en macht van het land worden gehaald, anders zou de oogst gaan rotten.



3) Omrijden loont

Het is afzien bij het tankstation deze dagen. De benzine- en dieselprijzen staan op het hoogste niveau in drie jaar tijd. Reden genoeg voor verslaggever Ronald Niemeijer om de provincie in te trekken.



4) Geel voor Kamphuis

De Groningse scheidsrechter Jochem Kamphuis maakte zondag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen Vitesse en Twente wel een heel opmerkelijke Schwalbe... Daar kon natuurlijk maar één straf op staan!



5) Afscheid van Groningen

Yoell van Nieff nam zondag afscheid van FC Groningen, en dat deed hij met stijl. De middenvelder gaf twee assists in de met 4-0 gewonnen wedstrijd van Excelsior. In de studio blikt hij terug op zijn tijd in Groningen.



6) Miami Vice

Wildwesttaferelen sierden maandagmiddag in Oude Pekela. Op de Winschoterweg in crashte een auto nadat het voertuig werd achtervolgd door de politie. Verslaggever Marco Grimmon ging op reportage.



Bekijk de uitzending in zijn geheel hierboven terug of via Uitzending Gemist.