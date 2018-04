Alders verdient meer dan is toegestaan, maar houdt zich aan de regels

Hans Alders verdiende vorig jaar 198.317 euro. Dat is meer dan hij eigenlijk mag verdienen, maar de voormalige politicus doet niets fout. Met twee van zijn vijf functies is Alders namelijk een uitzondering op de overheidsregel.

Dat zocht RTL Z uit.

Alders is betrokken bij zowel de gaswinning in Groningen als de groei van de luchtvaart. Ook is hij toezichthouder bij onder andere ProRail. Voor zijn (in totaal) vijf banen krijgt hij meer dan een ministerssalaris. Dat Alders zich tóch aan de regels houdt, ligt aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Volgens die wet mocht een topambtenaar vorig jaar 181.000 verdienen.

NGC

Op jaarbasis verdient Alders als Nationaal Coördinator Groningen (NGC) 106.986 euro in een 32-urige werkweek. Die vijfde dag in de week werkt hij voor het overlegorgaan dat het kabinet adviseert over de ontwikkeling van de luchtvaart: de Tafel van Alders. Daar staat hij voor 36.452 euro op de loonlijst, schrijft RTL Z.

Het stapelen van deze functies mag, zolang Alders zorgt dat deze salarissen niet boven de norm uitkomen. Ook met de vergoeding als president-commissaris van ProRail, 42.379 euro in 2016, blijft Alders onder die norm. Bovendien telt een toezichthoudende functie niet mee bij het optellen van inkomens uit de andere functies.

Salaris AOG telt niet mee

De 12.500 euro die de topambtenaar ontvangt als toezichthouder bij een private onderwijsinstelling, zorgt er wél voor dat hij boven de norm komt. Maar dit bedrag telt niet mee, want de WNT geldt alleen voor banen of toezichthoudende functies bij instellingen die met publiek geld gefinancierd worden. Dat is bij onderwijsinstelling AOG Holding niet het geval.

Voor zijn laatste functie, voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Mosseltransitie, ontvangt Alders niets, zegt hij tegenover RTL Z. Dat komt omdat die functie ook onder het ministerie van Economische Zaken valt en hij daar al in dienst is als NCG.

Eventuele overuren die Alders draait, zouden hem niets extra's opleveren. Iemand die onder de WNT valt mag best meer werken, maar krijgt daar niet meer voor betaald.

Lees ook:

- Overzicht kosten en personeel aardbevingsinstanties

- 'Bijverdiensten Alders moeten snel openbaar' (2005)