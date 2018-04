Westerbroekster eist verbod aanleg nieuwe gasleiding

Rozema (foto) is bang dat zijn woning nog meer schade oploopt. (Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

'Verbied de start van de aanleg van een nieuwe aardgasleiding bij Westerbroek.' Dat vraagt dorpsbewoner Erik Rozema aan de Raad van State. De Gasunie wil volgende maand beginnen met de werkzaamheden.

Rozema is bang dat zijn gevecht tegen de NAM moeilijker wordt, als zijn huis nieuwe schade oploopt bij de aanleg van de nieuwe leiding. Het gaat om de vernieuwing van de gasleiding tussen Groningen en Winschoten, waarvan huishoudens en bedrijven hun aardgas krijgen.

Bestaande schade

Zijn huis aan de Borgweg heeft volgens Rozema 300.000 euro schade. De NAM wil niet meer vergoeden dan 5.600 euro. De strijd tussen beide partijen duurt al 3,5 jaar. Rozema wil dat de werkzaamheden worden uitgesteld tot de bestaande schade aan zijn huis is afgehandeld.

Volgens de Gasunie valt er geen nieuwe schade te verwachten aan het huis van Rozema. De werkzaamheden vinden even verderop plaats, in de dijk langs het Winschoterdiep. Er wordt wel grondwater weggepompt, maar dat wordt in de buurt weer teruggepompt.

Buis in bevingsgebied

De vervanging van de leiding heeft prioriteit, omdat het in een bevingsgebied ligt. De buis die er nu in ligt, is vijftig jaar oud en dringend toe aan vervanging.

Rozema vindt dat de oude leiding moet blijven liggen. 'Over drie jaar mag je geen cv meer hebben. Toch gaat Gasunie leidingen leggen om ervoor te zorgen dat we gas blijven gebruiken', stelt hij.

De uitspraak van de Raad van State is op 30 mei.

Lees ook:

- 'Het lijkt wel een sinkhole, de grond verdwijnt onder onze huiskamer'