Baudet: 'Niet stoppen met boren naar gas; wel ruimschoots compenseren' (update)

De NAM moet in opdracht van minister Eric Wiebes de gaskraan niet dichtdraaien, maar open laten staan. Aan de andere kant moeten slachtoffers van bevingsschade ruimschoots worden gecompenseerd.

Dat is de boodschap van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet aan Groningen. Hij reageert daarbij op een vraag van een kijker via de livestream. Baudet sprak samen met fractiegenoot Theo Hiddema enkele honderden belangstellenden toe in het Groninger Forum.

'Wij zijn niet tegen het boren naar gas', zegt Baudet. 'We moeten niet stoppen met boren naar gas. De opbrengst van de gaswinning is van groot belang voor onze economie. We kunnen niet zonder.'

'Aardbevingsschade royaal compenseren'

Baudet stelt dat de schadeloosstelling daartegenover beter moet worden geregeld. 'Inwoners die schade hebben door aardbevingen, moeten ongelofelijk goed behandeld worden. De schade moet zo royaal gecompenseerd worden, dat zij zich geen bevingsslachtoffers meer voelen.'

'Partijen die willen stoppen met boren én schade willen compenseren, doen aan Disneylandpolitiek', stelt Baudet

Op zoek naar FvD-kandidaten

Forum voor Democratie doet mogelijk een gooi om in Groningen en Drenthe mee te doen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Voor Groningen is Bart van der Werf op zoek naar kandidaten.

In Drenthe is Henderikus Velzing daarmee druk doende. Hij is één van de mensen achter Wakker Emmen, een lokale partij in Emmen die daar de afgelopen jaren de grootste partij was. Velzing is tevens voorzitter van handbalclub Hurry Up uit Zwartemeer.

Protest

Baudet en Hiddema spraken een zaal toe die afgeladen vol zat. De partij moest zo'n honderd geïnteresseerden, die buiten stonden, naar huis sturen. Voorafgaand aan de bijeenkomst vond een protest plaats van onder meer Groningen Tolerant, die Baudet van racisme betichtten. Die bijeenkomst trok zo'n twintig protestanten.

Lees ook:

- Ledental politieke partijen flink in de plus

- Demonstratie tegen Baudet verloopt zonder problemen

- Geen extra maatregelen bij demonstratie tegen Forum voor Democratie