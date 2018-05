Ook dinsdag geen bussen en Arriva-treinen in Groningen (update)

Er rijden op dinsdag opnieuw geen bussen in onze provincie. Oorzaak is de landelijke staking in het streekvervoer.

Maandagmiddag liet busvervoerder Qbuzz weten te hopen dat er dinsdag wel enkele lijnen konden rijden. Dat blijkt nu toch niet te lukken.

Actiebereidheid hoog

'We hadden gehoopt vandaag enkele lijnen op te kunnen starten, maar er te weinig chauffeurs die een dienst of rit wilden rijden', zegt Qbuzz-woordvoerder Michiel van der Mark.

Helemaal als een verrassing kwam het overigens niet voor Qbuzz. 'We zagen dat de actiebereidheid gisteren (maandag, red.) ook hoog was. Daarom hebben we ook nooit gezegd dat we vandaag weer op grote schaal zouden rijden.'

Ook geen treinen

Ook de treinen van Arriva vallen dinsdag uit. Dat betekent dat vanaf het hoofdstation Groningen alleen de NS-trein richting Zwolle vertrekt.

De staking van maandag en dinsdag is de eerste grote landelijke staking. Vakbond FNV kondigde daarnaast aan dat er volgende week ook weer gestaakt gaat worden op verschillende plekken. Of dat ook in Groningen zal zijn, is nog niet bekend.

Waarom staken?

De rechtbank in Utrecht gaf afgelopen donderdag haar goedkeuring voor de staking. Ruim tienduizend buschauffeurs in het land vechten voor een nieuwe cao waarin afspraken zijn vastgelegd over een lagere werkdruk, meer scholing en meer ruimte voor plaspauzes.

Dit cao-conflict speelt al sinds oktober en eerder werd in de Kerstvakantie al een dag het werk neergelegd.

