Organisatie WK wielrennen 2020 zet in 'op een volksfeest'

De Grote Markt in Groningen als startplaats van de belangrijkste tijdritten, een finale op en om het TT circuit en gevarieerde routes door Groningen en Drenthe.

Dat zijn de belangrijkste speerpunten van de wereldkampioenschappen wielrennen in 2020.

Met de conceptroutes moeten de provincies Groningen en Drenthe overgehaald worden om hun portemonnee te trekken.

Vijf miljoen euro

Want die financiële steun is onmisbaar om het evenement naar Noord-Nederland te halen. 'We vragen aan beide provincies vijf miljoen euro en nog een bijdrage voor side-events en activa', vertelt Eric Kersten, van het organiserende evenementenbureau The Organizing Connection.

Eind mei bespreekt Groningen de aanvraag, een week later vergadert Drenthe erover. 'En dan moet het in de derde week van juni allemaal zijn beslag krijgen, mits de UCI (de internationale wielerbond - red.) ons bidbook natuurlijk het beste vindt', aldus Kersten.

Negendaags programma

In dat bidbook staat een negendaags programma: acht fietsdagen, en een rust- en trainingsdag. 'De eerste dag is direct de tijdrit voor mannen, met de start op de Grote Markt. Ook de damestijdrit start hier op dinsdag.'

Verder fietsen de junioren en beloften in onder meer Appingedam, Veendam en Gieten. De wegwedstrijd voor dames en heren wordt gestart in Emmen. 'Zo proberen we beide provincies te laten zien.'

Concurrentie uit Italië

Het WK 2020 zou oorspronkelijk in Venetië plaatsvinden. Het doorgaan daar is onzeker, waarna wielerbond UCI Groningen en Drenthe benaderde. Toch lijkt de Italiaanse stad nog niet helemaal uit de race.

Kersten: 'We moeten ten allen tijde uitgaan van eigen kracht. We hebben gesprekken met de UCI gehad, zij hebben gezegd dat we door moeten werken aan een eigen bid.'

Financieel risico?

Vorig jaar vond het WK plaats in het Noorse Bergen. Dat draaide uit op een financiële ramp. Hoe gaat Kersten ervoor zorgen dat Groningen en Drenthe het beter doen? 'We hebben ons huiswerk gedaan en zijn ook al langer bezig. We hebben gekeken naar waar het mis is gegaan bij vorige WK. Bovendien hebben we alle doorrekeningen al gemaakt.'

Kersten werkt intussen stug door aan het bid. 'We hopen op een volksfeest, dat gaan we met z'n allen proberen.'

