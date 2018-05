Adviescommissie over Vindicat-incident: 'Dit wordt zeker meegenomen in de accreditatie'

Studentenvereniging Vindicat heeft de regels overtreden door een geweldsincident van afgelopen december niet te melden. Dat stelt woordvoerder Jorien Bakker van de Rijksuniversiteit Groningen en de Adviescommissie Introducietijden, de ACI.

Een lid van Vindicat werd in zijn gezicht geslagen door twee andere leden. Het incident vond plaats in december tijdens de Kermesse d'Hiver, een driedaags feest van Vindicat. De zaak kwam dinsdag aan het licht na publicatie in het Dagblad van het Noorden.

Aangifte

Het Openbaar Ministerie heeft een aangifte binnengekregen van het slachtoffer, bevestigt Manon Hoiting van het OM. De zaak wordt 26 juli bij de rechter in Groningen behandeld, het gaat om een 'eenvoudige mishandeling', zoals het juridisch heet.

Dat betekent dat de zaak bij de politierechter ligt. Dit in tegenstelling tot een vorige mishandeling bij Vindicat, die werd bij de meervoudige strafkamer behandeld. Over die zaak loopt nog een hoger beroep.

'Stevig gesprek'

Naast de strafrechtelijke procedure, moet Vindicat ook tekst en uitleg geven aan de ACI. 'We hebben met de studentenverenigingen een gedragscode ondertekend. Daar staat heel helder in hoe we samen een leuke en veilige studententijd in Groningen willen', aldus Bakker.

In totaal ondertekenden zo'n zeventig studentenverenigingen de gedragscode.

'Een van belangrijkste afspraken is dat incidenten, zeker met fysieke component, zo snel mogelijk gemeld worden. Zodat we het niet uit tweede hand moeten vernemen. Het niet melden is in strijd met de gedragscode. Er zal dan ook een stevig gesprek volgen', legt Bakker uit.

Consequenties?

Over eventuele consequenties voor Vindicat wil Bakker nog geen uitspraken doen. 'Vindicat zit nog in de accreditatie (financiële ondersteuning van de RUG en Hanzehogeschool, red.). Vorig jaar hebben ze er een voor één jaar gekregen, met als voorwaarde dat er een aantal dingen verbeterd moest worden. In juni of juli wordt de accreditatie opnieuw beoordeeld. Dit wordt er wel in meegenomen.'

Sushirestaurant

Of er ook financiële gevolgen zijn, weet Bakker niet. De bestuursbeurzen waren voor dit jaar al opgeschort vanwege het veelbesproken incident in een sushirestaurant. Bakker: 'Die zouden ze bij goed gedrag terugkrijgen. Dit moeten we goed bekijken. En dan tegen de zomer in de accreditatie moet er een beslissing over worden genomen.'

Het belangrijkste is volgens Bakker dat zo snel mogelijk duidelijk wordt wat er is gebeurd. 'Ze moeten nu openheid van zaken geven. Daar zit zeker enige spoed achter.'

