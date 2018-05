Rondje Groningen: 'Bij Vindicat zijn ze de memo's nu ook al kwijt'

Vindicat haalde vandaag het nieuws met een verzwegen mishandeling en daar had eigenlijk iedereen in Stad, Ommeland en daarbuiten wel een mening over. Dat - en nog véééél meer - in deze dinsdageditie van Rondje Groningen.

1) Gevatte reacties op nieuwste Vindicat-incident

Er wordt veel op Vindicat gebeukt op sociale media na het nieuws over de nieuwe, niet gemelde mishandeling bij de vereniging. Anderen reageren met gevatte opmerkingen.

2) Mohr is er geknipt voor!

Verder zijn de vergelijkingen tussen het handelen van rector Marc Mohr met het recente dividenddebat van Mark Rutte en Eric Wiebes niet van de lucht...

3) Lutjewegje

Hoogbouw op deze kleine straat naar Uithuizermeeden.

4) Kloteplaat

In ieder geval wel heel eerlijk.

5) Famke krijgt de wind van voren

De Hoogezandse Famke Louise, die aankomende zaterdag optreedt tijdens het Bevrijdingsfestival, krijgt de wind van voren na haar optreden op het SLAM fm-podium tijdens Koningsdag. Daar zong ze zonder auto-tune- en dat trekt niet iedereen even goed.

6) Daten met een veteraan

Veteraan Roelof Visser bereidt zich ook voor op het Bevrijdingsfestival. Daar kunnen bezoekers speeddaten met veteranen - en dat doet Roelof graag met een paar goede foto's erbij.

7) Bijrijder op fietse

Zo, en dan nu even helemaal tot rust. Want Fietsroutes in Beeld maakte deze zonnige beelden van fietsroutes in onze provincie - en daar word je best wel zen van.

8) Juiste nummer?

De Groninger rasoptimist Henk de Haan lacht wat af op een dag, en dat was vandaag niet anders. zijn voormalige teamgenoot bij FC Groningen, Adri van Tiggelen, was benieuwd of Henk hem aan een aantal nummers van andere oud-FC Groningen-spelers kon helpen. Maar dat ging net even anders dan Adri bedoelde.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Lees hier vorige edities.