'V&D-opvolger' De Grote Roltrap bij opening nog leeg: 'Binnen twee weken meer'

Afgelopen dagen schemerde al door dat De Grote Roltrap, de nieuwe invulling van het oude V&D-pand aan de Grote Markt in de Groninger binnenstad, bij de opening vandaag nog niet helemaal af zou zijn. 'Het is hartstikke spannend.'

De Grote Roltrap is anders dan de V&D en diens geflopte opvolger Topshelf, geen compleet warenhuis met één eigenaar. Het is een grote pop-up store, waarin winkels en eettentjes zich tijdelijk kunnen vestigen. Het pand is de eerste dag nog allesbehalve vol.

Wie er wel een prominente plek heeft, zijn de heren van slagerij Hofman, die hun kraam 'Of je worst lust?' hebben genoemd. Wie het pand binnenloopt, kan er eigenlijk niet omheen.

Hartstikke spannend

'Nou ja, je kan er juist wel omheen', grapt een van de slagers, wijzend op de locatie van hun kraam tussen de gangpaden in. Hij roemt het pand: 'Het is een prachtlocatie en we zijn erg blij met deze plek. Het is hartstikke spannend. Vanaf nu moet het allemaal gebeuren. De weergoden en Arriva zijn ons iets minder gunstig gezind, maar het is niet anders, we gaan toch alle mensen die binnenkomen verblijden met een stukje worst.'

'Lekker aan het opbouwen'

Ralph Steenbergen, bedenker van de nieuwe opzet, lijkt zich niet druk te maken om het nog deels lege pand. 'De pop-up bar Wat 'n Boudel is klaar en de Century Autogroep zal elektrische fietsen verkopen. We hebben meerdere food-aanbieders. Het eten kan je bij hen kopen en dan eten bij de bar, met een drankje van de bar. Kijk om je heen en je ziet dat veel ondernemers nog lekker aan het opbouwen zijn.'

Het zou goed kunnen dat een winkel die er nu zit, er over twee maanden niet meer zit Ralph Steenbergen - bedenker

Nooit af

Steenbergen: 'Ik verwacht dat zaterdag de teller op 10-12 winkeltjes staat, en over twee weken staat de teller op twintig. En zo groeien we door. Het zou ook heel goed kunnen dat een winkel die hier nu zit, er over twee maanden niet meer zit. Dan is er weer ruimte voor iemand anders om het ook weer te proberen. Dit pop-up winkelcentrum is nooit af. Dat is de charme ervan, vind ik.'

De worstverkoper ziet de lege start niet als een bezwaar. 'Alle reden om juist vandaag te beginnen. Als mensen hier binnenkomen en ze willen geld uitgeven, dan moeten ze het bij ons doen, haha.'

Lees ook:

- 'De Grote Roltrap' opent dinsdag in het pand van de V&D

- Nieuwe pop-up mall in oud V&D-pand heet De Grote Roltrap

- 'Tijdelijke winkels in oude pand van V&D'