Lopend Vuur: Vindicat hoort bij Groningen

Opnieuw is studentenvereniging Vindicat in opspraak. Vandaag werd bekend dat een lid van Vindicat in december door twee andere leden is geslagen.

Dat incident had volgens de afgesproken gedragscode gemeld moeten worden bij de ACI, de Adviescommissie Introductietijden.

Van de mishandeling is aangifte gedaan door het slachtoffer. In juli wordt de zaak door de rechter behandeld.

Onlosmakelijk verbonden

Vindicat is de laatste jaren meerdere malen in het nieuws gekomen door uitwassen. Niet iedereen is even blij meer met de studentenvereniging. Maar Groningen is een studentenstad en dat heeft de Stad ook veel gebracht. Naast de Martinitoren, het peerd van Ome Loeks en FC Groningen is ook Vindicat onlosmakelijk verbonden aan de Stad.

Moet dat wat jou betreft ook zo blijven? Ons Lopend Vuur vandaag:

