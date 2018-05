AkzoNobel hoopt dat verscherpt toezicht nog dit jaar wordt opgeheven

AkzoNobel hoopt dat het verscherpte toezicht waar het bedrijf onder staat, nog dit jaar kan worden afgesloten.

Dat zegt locatiedirecteur Johan Visser van AkzoNobel Delfzijl op Radio Noord.

Laatste waarschuwing

AkzoNobel kreeg een week geleden een laatste waarschuwing van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), vanwege de zoutwinning in Oost-Groningen. Volgens het SodM komt het bedrijf afspraken niet na en staat het daarom onder verscherpt toezicht.

Het SodM heeft zorgen over trillingen bij de zoutcavernes op de grens van Winschoten en Westerlee. Op die plek wordt zout gewonnen dat via grote pijpleidingen naar Delfzijl wordt vervoerd. Volgens Visser staat die trilling niet in verband met de zoutwinning door AkzoNobel.

Omgekeerde bewijslast

'De Mijnbouwwet is herzien en de omgekeerde bewijslast geldt voor iedereen, dus is de opstelling van het SodM een stuk scherper. Er is geen enkel causaal verband tussen een trilling en onze activiteiten. Maar wij moeten nu weten wat er in de ondergrond gebeurt, dat is die omgekeerde bewijslast. Dat is anders dan voorheen. We moeten meten in de wijde omtrek: wat zien we nou eigenlijk? En is er een relatie te leggen met onze activiteiten?'

'Een nette brief'

Het SodM constateerde in de brief waarin de problemen werden opgesomd ook lekkage in een transportleiding en een aantal lege zoutkoepels.

'Ik vind het bovenal een nette brief. Hij gaat in op de onderdelen Hengelo en een paar onderdelen in Delfzijl. Maar het verscherpte toezicht geldt met name voor Hengelo en om dan in één adem ook Delfzijl te noemen, vonden wij niet zo netjes', zegt Visser.

'Wel eens een lek'

'Bij ons in Delfzijl hebben we geen lekkende leidingen. We hebben wel een lek gehad bij Heiligerlee. Daar hebben we de winning stopgezet en het netjes verholpen.'

'Incidenteel lekt er wel eens een transportleiding, vaak door landbouwverkeer dat over die leidingen heen gaat. Dat wordt onmiddelijk gesignaleerd en gerepareerd. Maar dat is ook alweer van lang geleden.'

'Het neemt tijd en aandacht weg'

Tijdens het verscherpte toezicht spreekt de baas van de zoutdivisie van AkzoNobel tweewekelijks met Den Haag. 'Die tweewekelijkse routine neemt veel tijd en aandacht weg die we eigenlijk elders zouden willen inzetten.

'Anders dan Nedmag'

Het SodM meldde vorig ook problemen bij de zoutwinning door Nedmag bij Tripscompagnie. Onvergelijkbaar met de situatie van AkzoNobel, stelt Visser.

'Onze vorm van zoutwinning is heel anders dan die van Nedmag, of de manier waarop we in Hengelo zout winnen. Wij doen eigenlijk een speldenprik in een heel groot blok zout en dan ook nog verticaal. Dat heeft aanmerkelijk minder effect op de bovengrond. Wij meten precies hoe groot dat effect is.'

'De achterdocht kan ik niet wegnemen'

Visser snapt dat er in de omgeving met een kritische blik wordt gekeken naar de activiteiten van AkzoNobel.

'De achterdocht bij de mensen kan ik niet wegnemen. Dat begrijp ik ook, als je de polemiek rond de aardbevingen en de NAM meemaakt. Dat heeft ook effect op andere mijnbouworganisaties, zoals de onze.'

