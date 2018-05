Ook buiten hoogseizoen vliegen naar Antalya vanaf Eelde

Vliegmaatschappij Corendon biedt de vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Antalya ook buiten het hoogseizoen aan. Komende november wordt er elke maandag gevlogen naar de Turkse badplaats.

Het is voor het eerst dat deze bestemming buiten het zomerseizoen wordt aangeboden.

Februari en maart?

De maatschappij gaat mogelijk ook in februari en maart 2019 vanaf Groningen Airport Eelde naar Antalya vliegen. Of dat doorgaat, hangt af van de resultaten van de vluchten in november.

Lees ook:

- Waar kan je nog naartoe vanaf Groningen Airport Eelde?