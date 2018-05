Vanaf woensdag overlast op weg en spoor: dit ga je ervan merken

Komend (Hemelvaarts)weekend een dagje naar de stad? Dat kan wel eens een lastige onderneming worden.

Er zijn namelijk werkzaamheden aan de ringweg, waardoor een deel daarvan is afgesloten. Ook komen er damwanden onder het spoor en wordt de Helperzoomtunnel op zijn plek geschoven. Daardoor rijden er op drie trajecten geen treinen.

Omrijden

De ringweg bij Groningen is van woensdagavond 9 mei 22.00 uur tot en met maandagochtend 14 mei 6.00 uur in de richting Drachten afgesloten tussen knooppunt Euvelgunne en de Hereweg. Autoverkeer moet omrijden via de noordelijke, oostelijke en westelijke ring.



Het verkeer in de richting van Hoogezand kan wel gewoon rijden, zij het over twee versmalde rijstroken.

Treinverkeer

Het treinverkeer ondervindt op drie trajecten hinder: er rijden van donderdag tot en met zondag geen treinen op de trajecten Groningen-Winschoten-Weener en Groningen-Veendam. Van donderdag tot en met zaterdag ligt het treinverkeer ook stil tussen Groningen en Hoogeveen, zondag rijden de treinen niet tussen Groningen en Assen.



Alleen werkzaamheden in Stad

Op de trajecten van Arriva (Groningen-Winschoten-Weener en Groningen-Veendam) wordt alleen aan de ringweg en de Helperzoomtunnel gewerkt. Waarom sluit Arriva dan het hele traject af, en laat het niet tijdelijk treinen rijden tussen het eerst bereikbare station (in dit geval Kropswolde) en Weener en Veendam? Arriva geeft daar meerdere verklaringen voor.

'De voornaamste reden is dat de Arriva-treinen op diesel rijden, en de treinen worden getankt in Groningen', laat het bedrijf weten. Bij een meerdaagse buitendienststelling is het daarom geen optie om op een deel van het traject te rijden. Als de diesel op is, staan de treinen stil.

Andere redenen zijn er ook. 'Veruit de meeste reizigers reizen van of naar Groningen. Dit betekent voor het gros van de reizigers een extra overstap van trein naar bus: er is daarbij kans op het missen van aansluitingen', laat Arriva weten.

Bussen in plaats van treinen

In plaats van treinen rijden er van donderdag tot en met zondag bussen, op het hele traject. Hierbij is geen overstap nodig, al duurt een busrit soms wel twee keer zo lang als een treinrit.

Ook NS zet bussen in. Er zijn, behalve in Groningen, ook werkzaamheden aan station Assen, waardoor treinen dat station niet kunnen bereiken. Op zondag zijn die werkzaamheden klaar. Dan rijden er alleen bussen tussen Groningen en Assen.

Een reis duurt 10 tot 30 minuten langer dan normaal, met flinke uitschieters qua extra reistijd: tussen Groningen en Haren duurt een busrit ruim drie keer zo lang als een normale treinrit. Ook moet je, als je die rit maakt, overstappen op het OV Transferium in Haren.

Qbuzz

Ook Qbuzz zet in het Hemelvaartsweekend extra bussen in. Tussen Groningen en Assen rijden extra Qliners en tussen Winschoten, Veendam en Hoogeveen rijden rechtstreekse snelbussen.

Perronkappen

Behalve aan het spoor werkt ProRail ook aan de perronkappen op station Groningen.



(Foto: ProRail)

Die zijn ruim honderd jaar oud, waardoor groot onderhoud noodzakelijk is. Daarom worden de perronkappen in 2020 gerestaureerd. Komend Hemelvaartsweekend vinden daarvoor de eerste voorbereidingen plaats.

