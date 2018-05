Leonardo: van publiekslieveling naar pakketbezorger

Vier seizoenen lang bestreek Leonardo dos Santos Silva de rechterkant bij FC Groningen. Nu is de 41-jarige Braziliaan chauffeur voor de Braziliaanse consul in Rotterdam, meldt Vice Sports.

'Leooooo, Leoooo' galmde het om de twee weken in het Oosterparkstadion als Dos Santos Silva op en neer rende zoals we afgelopen jaren gewend waren van Hans Hateboer. Achter zijn rug stak Leo, soms zelfs tijdens een sprintje, zijn duim op richting het publiek.

Hij is naast zijn administratieve- en chauffeursbaan bij het consulaat nog steeds actief in de voetballerij, als trainer van een jeugdelftal in Rotterdam. Ook is hij verbonden aan Feyenoord Soccer Schools.

Pakketbezorger

Rondkomen van deze hobby kan hij niet, zegt hij tegen Vice Sports. 'Ik kan geen dag werk missen en ga binnenkort voor UPS werken. Daar ga ik pakketten bezorgen. Ik krijg een stropdas en mooie kleding en goede arbeidsvoorwaarden. Waarom zou ik dat niet doen?'

'Passie zorgt niet voor mijn inkomen'

'Ik heb een vrouw en twee kinderen en het is gewoon werk. Echt, mijn passie is voetbal, maar passie zorgt niet voor mijn inkomen.'

Op Vice Sports het complete interview met de oud-speler van FC Groningen.