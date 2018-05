Deel dit artikel:











CDA bezorgd om drinkwater na lek in zoutwinningsput Nedmag (Foto: Archief/RTV Noord)

Het CDA in Midden-Groningen maakt zich zorgen over de drinkwaterkwaliteit na de lekkage in een zoutwinningsput bij Nedmag. De partij vraagt zich af de mijnbouwactiviteiten de watervoorziening in gevaar brengen.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

Ook maakt de partij zich zorgen over de schade voor inwoners en bedrijven in het gebied. Eerder uitten bewoners ook al zorgen over hun veiligheid volgens de Stichting Stop Zoutwinning. Pekelwater De CDA-fractie is benaderd door een groep bezorgde omwonenden, zegt fractievoorzitter Erianne van den Burg. 'Ze zijn bang dat het pekelwater de bodem inloopt, en dat dat in contact komt met het water dat wordt gewonnen voor de drinkwatervoorziening. Er wordt in het gebied water gewonnen voor een groot deel van Noord-Nederland.' Vergunning Daarnaast heeft de gemeente Veendam in het verleden toestemming gegeven aan Nedmag om 'schuin te boren' naar een zoutvoorraad bij Kiel-Windeweer. De gemeente Hoogezand-Sappemeer (inmiddels Midden-Groningen) heeft daarover vragen gesteld aan het ministerie van Economische zaken: het CDA wil weten of daar al een antwoord op is gekomen. Compensatie Volgens de christendemocraten kan de problematiek van de zoutwinning ook schade veroorzaken aan de leefomgeving, en moeten inwoners en bedrijven gecompenseerd worden voor de schade die ontstaan is in de periode van zout -en gaswinning. Lees ook: - Omwonenden 'diep geschokt' over lekkage bij zoutput Nedmag

- Nedmag moet zoutwinning belangrijkste locatie afbouwen: lek in put