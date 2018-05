Rector Vindicat: 'Ik heb een grote fout gemaakt'

'We hebben intern goed gehandeld, maar ik heb persoonlijk een fout gemaakt door het niet te melden.' Bestuursvoorzitter Marc Mohr van Vindicat steekt de hand in eigen boezem nadat bekend werd dat de studentenvereniging een mishandeling niet heeft gemeld.

Volgens een gedragscode die vorig jaar is opgesteld naar aanleiding van eerdere incidenten bij Vindicat, is het bestuur verplicht om incidenten te melden bij de Adviescommissie Introducietijden, de ACI. Daarin zitten de RUG en de Hanzehogeschool.

Opstootje

'Vorig jaar december hadden we een groot feest, met 2300 man op de vereniging. Er ontstond een opstootje, waarbij twee leden een medelid hebben geslagen. Dat was dusdanig hard, dat hij letsel opliep', blikt Mohr terug.

'Op dat moment was er beveiliging, van een extern bedrijf. Die heeft de twee jongens direct eruit gezet. En als bestuur hebben we het slachtoffer direct naar onze ehbo gebracht, daarna is hij ook nog naar de echte eerstehulp geweest. Ook hebben we met hem gesproken', vervolgt de rector.

'Goed contact met slachtoffer'

Enkele dagen later heeft Vindicat ook met de andere betrokkenen gesproken en de twee leden direct geschorst. 'Ik heb goed contact met het slachtoffer, dat was voor mijzelf ook een prioriteit', zegt Mohr.

'Wij hebben direct gezegd: mocht je naast ons rechtssysteem er ook nog een echte zaak van willen maken, dan steunen we je hier volledig in. Hij heeft besloten dat te doen. Daarop heeft een bestuurslid nog getuigd bij de politie.'

Het enige wat hier fout is gegaan, is dat we dit hadden moeten melden Marc Mohr - Rector Vindicat

'Hele grote fout'

Samenvattend stelt Mohr dat ze intern goed gehandeld hebben. 'Het enige wat hier fout is gegaan, is dat we dit hadden moeten melden bij de RUG en bij de ACI. Daar hebben we een gedragscode mee. En ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan dat ik dat niet gedaan heb.'

Waarom Mohr dat niet deed, weet hij niet. 'Het is een grote fout en ik steek de hand in eigen boezem, want dat had moeten gebeuren.'

Ik heb de burgemeester inmiddels ook gesproken Marc Mohr - Rector Vindicat

Gevolgen?

Of er gevolgen zijn voor het niet melden, kon de ACI dinsdagochtend nog niet zeggen. Mohr zelf hoopt dat het met een sisser afloopt. 'Ik hoop dat zij inzien dat wij goed hebben gehandeld, naast het punt dat ik het niet heb gemeld. Op dit moment hebben wij heel erg veel contact met ACI en ik heb de burgemeester inmiddels ook gesproken.'

'Ik vind het heel vervelend. Ondanks dat we het intern goed hebben afgehandeld, heb ik zelf een persoonlijke fout gemaakt richting de universiteit. Hoe zij gaan reageren weet ik niet, dat is afwachten', besluit de bestuursvoorzitter.

Lees ook:

- Adviescommissie over Vindicat-incident: 'Dit wordt zeker meegenomen in de accreditatie'

- Opnieuw incident bij studentenvereniging Vindicat

- Student loopt hoofdletsel op in introductietijd Vindicat

- Werkstraf en voorwaardelijke celstraf voor Vindicat-lid wegens zware mishandeling (update)

- Burgemeester in voorwoord Vindicat-almanak: 'Maatschappelijke mores gelden voor ons allemaal'

- Column: Vindicat moet in de spiegel kijken