Kerstvoorstelling 'Mijn Vrede' op herhaling

De Groningse acteur Marcel Hensema brengt komende kerstperiode wederom zijn voorstelling 'Mijn Vrede' op de planken.

Hensema speelde de voorstelling vorig jaar voor de eerste keer, voor uitverkochte zalen. Eerder was het ook al volle bak bij 'Mijn Ede' (2013, 2014 en 2015) en 'Mijn Tweede' (2015)

Kerstverhaal in de mix

In 'Mijn Vrede' vertelt hij het kerstverhaal in een mix met zijn jeugd in Groningen en zijn huidige gezinsleven in de Randstad.

De zogenaamde herneming van de voorstelling is dit jaar op kerstavond en Tweede Kerstdag in Martiniplaza. De kaartverkoop start 15 mei.

