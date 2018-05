Loppersum en Zeerijp krijgen nieuwe (échte) voetbalvelden

Het hoofdveld van SC Loppersum en het tweede veld van voetbalvereniging De Fivel in Zeerijp krijgen een nieuwe mat. De velden en drainagesystemen zijn al bijna vijftig jaar oud en daarom aan vervanging toe.

Met name het veld in Zeerijp kan al snel niet bespeeld worden als het nat is. Ook in Loppersum hebben ze daar last van. Daarnaast is het veld erg hobbelig.

Te veel afgelast

'Er worden daardoor te veel wedstrijden afgelast, die doordeweeks of op een ander tijdstip ingehaald moeten worden. Voor de kantine-omzet wil je als club juist op zaterdag het park vol hebben, dus wedstrijden van het eerste elftal moeten altijd doorgaan', zegt wethouder Bé Schollema.

'Je hoort met klei aan de knieën thuis te komen en niet met korrels van autobanden' Bé Schollema - wethouder

Kunstgras

De gemeente Loppersum wil niet overgaan op kunstgras, wat door sommigen wordt gezien als alternatief om ook bij slecht weer te kunnen spelen. 'Wij willen dat niet, natuurgras hoort bij de voetbalsport. Je hoort met klei aan de knieën thuis te komen en niet met korrels van autobanden.'

De werkzaamheden starten komende maand. In september moeten beide velden zijn vervangen. De kosten liggen rond de 85.000 euro.

Vorig jaar zijn de hoofdvelden van voetbalvereniging Middelstum en De Fivel vervangen.